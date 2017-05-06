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Меркель: лучшее средство борьбы с террором - создание коалиций с региональными силами

Международная панорама
6 мая, 12:00 дата обновления: 6 мая, 12:08 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Канцлер Германии отметила, что НАТО не должна действовать в борьбе с террористами в одиночку

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БЕРЛИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Образование коалиций с привлечением региональных игроков является лучшим средством в борьбе с террористами, в том числе в Сирии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован в субботу на сайте правительства ФРГ.

"Если взять, например, Сирию и борьбу с исламистским терроризмом, то я считаю правильным образование коалиций, включающих в себя также региональные силы, в частности страны Персидского залива и другие", - сказала она, отметив, что НАТО не должна действовать в одиночку. "НАТО не должна все непосредственно организовывать", - заметила канцлер.

"В целом я считаю образование таких региональных коалиций лучшим ответом (на терроризм)", - подчеркнула Меркель, добавив, что "это целесообразнее". Она также отметила, что НАТО, в том числе операцией в Афганистане, показала, что играет активную роль в борьбе с исламистами.

Одновременно Меркель высказалась против того, чтобы внутри НАТО распределялись обязанности по регионам, например США и Канада обеспечивали безопасность в Северной Америке, а европейские партнеры - в ЕС. "Я думаю, что мы не должны таким образом делить обязанности, - сказала она. - Я думаю, что НАТО должна оставаться НАТО".

"Есть европейская политика в области безопасности, она должна быть совместимой с политикой НАТО, - отметила Меркель. - Мы должны быть в состоянии действовать вместе и совершать общие маневры".

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