СМИ: мирная жительница ранена от снайперского обстрела на западе Донецка

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ДОНЕЦК, 6 мая. /ТАСС/. Мирная жительница поселка Трудовские Петровского района на западе Донецка получила ранение в результате выстрела украинского снайпера. Об этом сообщил в субботу источник в силовых структурах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"Выстрелом снайпера была ранена женщина в поселке Трудовские Петровского района Донецка", - сказал источник Донецкому агентству новостей (ДАН).
Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня. Под огнем киевских силовиков оказались 16 населенных пунктов ДНР. В ходе обстрелов с украинской стороны была ранена беременная женщина, медики оценивают ее состояние как тяжелое.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.