СМИ: Китай впервые передал Сомали группу лиц, подозреваемых в пиратстве

ПЕКИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские ВМС впервые в истории осуществили передачу властям Сомали группу из трех человек, подозреваемых в пиратстве. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Морские пехотинцы КНР задержали этих сомалийцев в апреле, когда те предприняли попытку захватить грузовое судно OS35 под флагом Тувалу. Один из задержанных по имени Ау Кумбе оказался известным главарем среди лиц, промышляющих пиратством у берегов Сомали, в Красном море и Аденском заливе.

Согласно официальной статистике последних лет, наибольшая активность пиратов в этом районе Индийского океана была зафиксирована в 2009-2011 гг., когда морские разбойники ежегодно совершали более 200 нападений на гражданские суда. С 2012 года число таких вылазок сократилось втрое, а в 2013-2014 гг. оно колебалось на уровне десяти нападений. В дальнейшем произошло снижение почти до нулевой отметки, что объясняется оперативностью мер международного сообщества по борьбе с пиратством. За первые четыре месяца текущего года было зафиксировано только три случая нападения сомалийских пиратов.