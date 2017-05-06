Эксперт: Пхеньян будет доказывать абсурдность резолюций СБ ООН в отношении КНДР

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ПХЕНЬЯН, 6 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян "никогда не признает резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) с осуждением запусков баллистических ракет в КНДР и будет доказывать абсурдность таких документов". Об этом говорится в опубликованном заявлении представителя Института американских исследований МИД КНДР.
По мнению корейского политолога, СБ ООН "продолжает проводить политику двойных стандартов".
Так, отметил он, Совбез "никак не отреагировал на состоявшийся 3 мая испытательный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, пролетевшую свыше 6 тыс. километров, а также не призвал США к ответу за беспрецедентные в истории американо-южнокорейские маневры". В то же время, указывается в заявлении, СБ ООН "продолжает выступать с осуждением и угрозами ввести дополнительные санкции в отношении Пхеньяна за запуски баллистических ракет, которые осуществляет КНДР на своей территории".
СБ ООН, считает политолог, под давлением Вашингтона "проводит политику двойных стандартов, осуждая КНДР за реализацию ракетной программы и закрывая глаза на тесты МБР в США, которые модернизируют свое ядерное оружие и средства его доставки".
В этих условиях, подчеркивается в заявлении, Пхеньян "будет по-прежнему принимать меры для укрепления ядерных сил сдерживания, чтобы противодействовать угрозам и шантажу со стороны Соединенных Штатов".
3 мая ВВС США осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"). По данным американских военных, испытание прошло успешно. Ракета, способная нести ядерную боеголовку, была запущена с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), пролетела 6700 км и упала в районе атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов.
26 апреля ВВС США уже производили испытательный пуск такой ракеты с базы ВВС Ванденберг. Тогда ракета, головная часть которой содержала оборудование для сбора телеметрической информации, была выпущена по полигону у атолла Кваджалейн.