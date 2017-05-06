На заморских территориях Франции началось голосование на президентских выборах

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ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французские избиратели, проживающие в заморских департаментах страны, первыми начали в субботу голосование на выборах президента Пятой республики во втором, решающем, туре.
В 12:00 по парижскому времени (13:00 мск) избирательные участки открылись в Сен-Пьере и Микелоне. На этих островах в Северной Атлантике, расположенных в 20 км от Ньюфаундленда, проживают около 5 тыс. избирателей. В ближайшие часы к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии, а также сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки.
Такое раннее начало голосования связано с разницей часовых поясов. Окончательные результаты выборов будут объявлены в одно время в метрополии и на французских территориях в западном полушарии, где электорат составляет около 880 тысяч человек.
Тем временем континентальная Франция взяла паузу для размышлений - в субботу строго соблюдается "день тишины". В метрополии избирательные участки откроются утром 7 мая.
Во второй тур президентских выборов во Франции вышли основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, которого поддержали 24,1% избирателей, и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, результат которой составил 21,30% голосов. Согласно последним данным опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон. За него планируют проголосовать 62% французов, в то время как за Ле Пен - 38%.