Парламент ДНР расширил список лиц, попадающих под экономические санкции республики

ДОНЕЦК, 6 мая. /ТАСС/. Депутаты народного совета провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) внесли поправку в закон "О специальных мерах защиты интересов Донецкой народной республики (санкциях)", которой расширили список лиц, попадающих под экономические санкции республики. Как сообщило Донецкое агентство новостей, за соответствующее решение проголосовали 84 парламентария.

"Мы расширили перечень лиц, которые своей деятельностью причиняют ущерб ДНР и перечисляют деньги на войну. Либо совершают другие действия, которые могут быть квалифицированы, как приносящие вред ДНР. Против таких лиц данный законопроект вводит применение экономических санкций. Меры вполне объяснимы и необходимы", - сказал спикер парламента Денис Пушилин.

Он добавил, что список лиц, попадающих под санкции, на данный момент находятся у сотрудников правоохранительных органов ДНР.

Проект закона о санкциях был принят народным советом ДНР в экстренном порядке 23 октября 2016 года сразу в двух чтениях. 2 ноября документ был подписан главой ДНР Александром Захарченко.