СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая

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КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) отреагировала на угрозы националистов, пригрозивших провести 9 мая в Киеве акцию "Смертный полк".
"9 мая в Киеве состоится марш "Бессмертный полк", который ежегодно проходит в РФ. Никаких оснований для запрета мероприятия нет", - сказал советник председателя СБУ Юрий Тандит. При этом в эфире украинского "5 канала" он заверил, что спецслужба предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций. "Мы должны дать возможность людям выйти (на марш - прим. ТАСС). И мы это будем обеспечивать", - подчеркнул представитель СБУ.
Украинские националисты заявили 3 мая, что решили сорвать 9 мая в Киеве шествие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое запланировали ветераны и те горожане, которые хотят почтить память своих близких. Они объявили о подготовке своей акции устрашения под названием "Смертный полк".
Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты, который занимается организацией акции, Елена Бережная сообщила ТАСС, что в этом году организаторы акции "Бессмертный полк" на Украине во избежание каких-либо опасных инцидентов решили провести шествие, используя для него иные названия. В Киеве пройдет акция под названием "Никто не забыт, ничто не забыто". В Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге (Днепропетровская область) мероприятие будет называться "Марш Победы". Запланированы акции в Мелитополе (Запорожская область), Харькове, Кропивницком (бывший Кировоград) и ряде других городов.
В столице Украины, как ожидают организаторы мероприятия, в шествии готовы принять участие десятки тысяч человек. По традиции они с оркестром, под песни военных лет пройдут с портретами своих родственников от станции метро "Арсенальная" в центре Киева до Парка Вечной славы.