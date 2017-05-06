ЦТАК: США нужно принести официальные извинения за попытку покушения на руководство КНДР

ПХЕНЬЯН, 6 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенным Штатам "следует принести официальные извинения и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство КНДР". Об этом говорится в сообщении, распространенном по каналам информационного агентства ЦТАК. Пхеньян отреагировал на нежелание Белого дома и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США прокомментировать опубликованное в пятницу заявление министерства государственной безопасности (МГБ) КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства народной республики.

В последнее время, отмечает ЦТАК, США и марионеточные власти Южной Кореи в попытке изолировать и задушить КНДР "в ходе совместных маневров отрабатывают операции по устранению руководства народной республики с привлечением подразделений сил специального назначения". Одновременно, указывается в сообщении, Вашингтон спонсирует организации, которые "ведут психологическую войну и совершают другие подрывные акции в отношении КНДР".

"Все это свидетельствует о том, что США являются закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания," - констатирует ЦТАК.

МГБ обвинило ЦРУ и Национальную разведывательную службу (НРС) Республики Корея в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне. Согласно заявлению МГБ, которое в пятницу было распространено по каналам информационного агентства ЦТАК, ЦРУ и НРС "внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию".

По свидетельству МГБ, американские и южнокорейские спецслужбы "подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны". Как утверждается, он "в 2014 году работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае", а позднее обосновался в Пхеньяне. Покушение, в соответствии с информацией МГБ, планировалось осуществить в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.

МГБ назвало предполагаемые действия ЦРУ и НРС "актом государственного терроризма", а также "инициированным США и Южной Кореей чудовищным преступлением с целью подорвать безопасность и суверенитет" КНДР. В связи с этим Министерство госбезопасности обещало "развернуть антитеррористическую атаку корейского стиля, чтобы смести с лица земли плетущие заговоры разведывательные организации США и Южной Кореи". Все агенты ЦРУ и НРС "будут уничтожены в КНДР до последнего человека", подчеркнуло МГБ.