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Spiegel: немецкие следователи обнаружили в одной из военных казарм атрибутику вермахта

Международная панорама
6 мая, 14:27 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

По данным издания, в гарнизоне, расположенном в городе Донауэшинген, эксперты нашли витрину со стальными касками вермахта

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БЕРЛИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкие следователи, занимающиеся прояснением скандала вокруг правого экстремиста - бывшего служащего вооруженных сил ФРГ Франко А., обнаружили в одной из казарм атрибутику вермахта (вооруженных сил нацистской Германии). Об этом в субботу сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, в гарнизоне, расположенном в городе Донауэшинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг), эксперты нашли витрину со стальными касками вермахта. Там же ими была обнаружена комната, где была развешана атрибутика вооруженных сил нацистской Германии.

Следователи сняли все на камеру и отослали запись в Министерство обороны, отметил Der Spiegel. В связи со скандалом из-за задержания в рядах Бундесвера правого экстремиста глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен распорядилась напрямую докладывать ей о проверках, которые были инициированы после случившегося.

Скандал стал достоянием общественности 27 апреля, когда была распространена информация о задержании 28-летнего военнослужащего Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Франко А. по подозрению в планировании теракта. Как отметили в прокуратуре, осенью 2015 года, то есть на пике миграционного кризиса, он пришел в центр приема беженцев, сказал, что приехал с Ближнего Востока, и подал заявку на получение убежища в Баварии. Его запрос был удовлетворен спустя некоторое время.

По одной из версий следствия, молодой человек придерживался правоэкстремистских взглядов и собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой версии, молодой человек намеревался проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором он был зарегистрирован, и устроить там стрельбу.

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