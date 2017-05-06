Военные США намерены модернизировать базу ВВС "Михаил Когэлничану" в Румынии

БУХАРЕСТ, 6 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Армия США планирует инвестировать значительные средства в модернизацию румынской военно-воздушной базы "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца на юге страны). Об этом сообщило агентство Mediafax.

Стоимость контракта по модернизации румынской базы, на которой американские военные присутствуют уже около 25 лет, составит от $25 млн до $100 млн. Ориентировочная дата его заключения - 30 сентября 2017 года, продолжительность работ - три года.

Как отмечается на американском правительственном веб-сайте Federal Business Opportunities, контрактом будет предусмотрено строительство многофункционального железнодорожного терминала, платформы для парковки грузовых самолетов, новой системы водоснабжения, центра операций и топливных складов (два резервуара по 1,9 млн литров).

"Контракт направлен на общую модернизацию базы, улучшение защиты окружающей среды, оптимизацию мер безопасности, инфраструктуры и дизайна", - отмечается в сообщении.