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СМИ: более 50 тыс. полицейских обеспечат порядок во время выборов президента во Франции

Международная панорама
6 мая, 14:50 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Голосование будет проходить в условиях действия режима чрезвычайного положения в стране

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ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 50 тыс. полицейских и жандармов выделены на обеспечение порядка во время голосования на выборах президента Франции 7 мая. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM TV со ссылкой на представителя МВД страны.

Голосование, как напоминает телеканал, будет проходить в условиях действия режима чрезвычайного положения в стране. Французы будут опускать бюллетени в урны для голосования спустя почти три недели после задержания в Марселе двух граждан страны, подозреваемых в подготовке нескольких терактов в дни выборов, и атаки в самом центре Парижа, в результате которой один полицейский погиб и двое ранены.

По сообщению МВД Франции, в столице обеспечивать безопасность во время голосования будут 12 тыс. полицейских и военных. Предполагается, что на более 500 избирательных участках из 896 будет усилен контроль. На входах в участки в центральных районах города будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и частных охранных фирм, которые будут досматривать всех входящих при помощи металлоискателей.

Как мог убедиться корреспондент ТАСС на месте, в преддверии решающего дня голосования обстановка в центральных районах города спокойная: жизнь Парижа идет своим чередом. Единственное отличие - на улицах увеличено число патрулей сил безопасности. На подступах к Елисейскому дворцу - резиденции президента Франции - усилено полицейское оцепление.

Во второй тур выборов главы Пятой республики вышли основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, которого в первом туре поддержали 24,1% избирателей, и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, результат которой составил 21,30% голосов. Согласно последним данным опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон. За него планируют проголосовать 62% французов, в то время как за Ле Пен - 38%.

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