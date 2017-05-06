Несколько тысяч человек принимают участие в антиправительственном марше в Варшаве

ВАРШАВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Несколько тысяч человек вышли на улицы Варшавы, чтобы присоединиться к антиправительственному "Маршу свободы", организованному крупнейшей в республике оппозиционной партией "Гражданская платформа".

Главные постулаты участников шествия - членство Польши в Европейском союзе, независимость судов и органов местного самоуправления, а также протест против реформы образования. Марш стартует в эти минуты от Банковой площади и завершится на площади Конституции Варшавы. По предварительным данным, к акции присоединились по меньшей мере 7-10 тысяч человек.

Многие пришли на шествие с флагами Польши и Евросоюза, транспарантами, табличками с лозунгами, символикой профсоюзов, политических партий и неправительственных организаций. Главный элемент марша - голубые воздушные шарики, развевающиеся в толпе и символизирующие дух свободы. "Польша свободная, Польша европейская!", "Руки прочь от самоуправления!", "Демократия!", "Не согласны!", - скандируют протестующие.

"Это марш к новым выборам, к победе на них", - заявил, выступая перед собравшимися лидер "Гражданской платформы" Гжегож Схетина. "Мы будем искать то, что объединяет, а не делит", - заверил он. Другие выступавшие со сцены политики, общественники, поддерживающие идеи марша знаменитости обвинили власть в стремлении вывести Польшу из Евросоюза, ограничить возможности органов самоуправления, провести в стране спорную реформу образования.

Глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский на брифинге в Щецине заявил, что проходящая в Варшаве демонстрация олицетворяет соблюдение в стране гражданских свобод, так как никто не препятствует проведению марша оппозиции. "Свобода существует во всех измерениях, существующих в демократических странах. И только тот, кто совсем не понимает окружающей действительности, может считать, что свобода под угрозой", - отметил Качиньский.

7 мая прошлого года в Варшаве состоялась одна из самых массовых в современной истории страны демонстраций оппозиции под названием "Мы были и будем в Европе". Тогда мэрия оценила число участников в 240 тыс. человек.