СБУ обнаружила в Киеве схрон с противотанковыми гранатометами

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 обнаружили в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что из схрона сотрудники правоохранительных органов также изъяли четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными веществами". Сотрудники спецслужбы устанавливают круг лиц, причастных к данному схрону оружия.