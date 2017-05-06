СБУ обнаружила в Киеве схрон с противотанковыми гранатометами

Хуснуллин: стадион "Лужники" является одним из самых безопасных в миреСпорт 6 мая, 15:13
Кьюэлл призвал российских болельщиков стоять горой за сборную России по футболуСпорт 6 мая, 14:57
Тренер: сборная РФ по хоккею не будет экспериментировать в матче ЧМ с итальянцамиСпорт 6 мая, 14:52
Кьюэлл: внедрение роботов в мировой футбол произойдет в обозримом будущемСпорт 6 мая, 14:31
Вице-президент ФХР призвал не акцентировать внимание на переходе Шипачева в "Вегас"Спорт 6 мая, 14:04
Строительство теннисного центра в "Лужниках" планируют начать во второй половине 2017 годаСпорт 6 мая, 14:03
Ротенберг: ФХР организует для сборной России мероприятие в честь Дня ПобедыСпорт 6 мая, 13:59
Бывший игрок МЮ Гиггз посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футболаСпорт 6 мая, 13:41
Пахомов: инфраструктура Сочи полностью готова к проведению матчей Кубка конфедерацийСпорт 6 мая, 13:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 обнаружили в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что из схрона сотрудники правоохранительных органов также изъяли четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.
По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными веществами". Сотрудники спецслужбы устанавливают круг лиц, причастных к данному схрону оружия.