Al Jazeera: политбюро движения ХАМАС возглавит Исмаил Хания

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Политбюро палестинского Движения исламского сопротивления (ХАМАС) возглавит Исмаил Хания, сменив на этом посту Халеда Машааля. Об этом сам Машааль заявил сегодня телеканалу Al Jazeera, поздравив Ханию с победой.

О том, что в ближайшее время ожидается смена руководства контролирующего сектор Газа движения, экс-председатель политбюро ХАМАС Машааль заявил на пресс-конференции в столице Катара. В Дохе палестинский политик озвучил обновленную доктрину движения.

Исмаил Хания ранее занимал должность зампредседателя общего политбюро движения, его кандидатура называлась одной из наиболее вероятных для смены Машааля.

Движение исламского сопротивления было создано 14 декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином для "изгнания израильских оккупантов и создания на месте Израиля исламского палестинского государства". В январе 2006 года ХАМАС получило большинство голосов на парламентских выборах на палестинских территориях и сформировало собственное правительство; летом следующего года исламисты захватили власть в секторе Газа. До сих пор палестинская автономия остается расколотой на две части - Газу под руководством ХАМАС и Западный берег реки Иордан во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса.