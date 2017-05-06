Руководители Франции и Германии проведут встречу в Берлине 8 мая

ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Президент Франции Франсуа Олланд посетит 8 мая Берлин по приглашению федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Как сообщили в субботу в Елисейском дворце, политики проведут получасовые переговоры, а затем продолжат беседу за ужином.

Поездка, как считают в дипломатических кругах, станет последним визитом Олланда в Германию перед завершением в этом месяце его президентских полномочий. До вечернего визита в Берлин глава французского государства в первой половине дня примет участие в торжественных церемониях в Париже, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.