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Верификация ЛНР удерживаемых на Украине лиц перенесена на 10 мая по просьбе ОБСЕ

Международная панорама
6 мая, 15:28 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 6, мая. /ТАСС

Ранее выезд делегации планировался на 4 мая

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ЛУГАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Выезд делегации провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на территорию Украины для верификации удерживаемых лиц перенесен на 10 мая по просьбе представителей ОБСЕ. Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе контактной группы по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

"10 мая начинаем верификацию. По просьбе ОБСЕ дата была перенесена с 4 мая на 10", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.

Кобцева отметила, что матери удерживаемых Киевом лиц и представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены проверить достоверность заявлений украинской стороны о том, что пленные якобы отказались от обмена и не хотят возвращаться в Донбасс. Сопровождать женщин и представителей СММ планируют сотрудники СБУ и украинский омбудсмен Валерия Лутковская.

Представитель ЛНР также заявила, что переговоры участников гуманитарной подгруппы контактной группы, несмотря на позицию украинских представителей, "вошли в нормальное русло".

Ранее Кобцева сообщила, что 4 мая был запланирован выезд делегации ЛНР на территорию Украины для верификации.

Верификация - это процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в разрезе выполнения положений "Минска-2" в части обмена пленными по формуле "всех на всех" и амнистии участников конфликта в Донбассе. Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений.

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