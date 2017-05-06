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ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Группа радикалов напала на офис движения "На Марше" в Лионе. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).
Инцидент произошел накануне вечером. Более десятка активистов радикального студенческого союза Gud ворвались в помещение офиса движения "На марше", забросали находившихся там сотрудников листовками и бросили несколько дымовых шашек.
В связи с нападением представители движения "На марше" подали заявление в полицию.
Второй тур выборов главы Пятой республики пройдет 7 мая. За пост президента поборются основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, которого в первом туре поддержали 24,1% избирателей, и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, результат которой составил 21,30% голосов. Согласно последним данным опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон. За него планируют проголосовать 62% французов, в то время как за Ле Пен - 38%.