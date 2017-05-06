Минобороны Белоруссии: память о Великой Победе объединяет всех людей доброй воли

Россиянка Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в МароккоСпорт 6 мая, 19:02
Парфенов продолжит работу на посту главного тренера ФК "Тосно"Спорт 6 мая, 19:00
Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболуСпорт 6 мая, 18:57
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедерацийСпорт 6 мая, 18:54
Россиянин Алипов выиграл бронзу в трапе на этапе Кубка мира по стендовой стрельбеСпорт 6 мая, 18:39
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм" в матче чемпионата ГерманииСпорт 6 мая, 18:34
Кириленко и Пиппен примут участие в жеребьевке квалификации КМ-2019 по баскетболуСпорт 6 мая, 18:31
"Ростов" проиграл "Арсеналу" и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в РФПЛСпорт 6 мая, 18:25
Евкуров: закон об уголовной ответственности за похищение невест не нужен ИнгушетииОбщество 6 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Память о Победе в Великой Отечественной войне объединяет всех людей доброй воли. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков на торжественном собрании, посвященном Дню Победы.
"Память о Великой Победе сегодня остается той мощной силой, которая и в новом веке объединяет всех людей доброй воли, является важным фактором, сдерживающим порождение реваншистских амбиций", - сказал министр. По его словам, Великая Отечественная война не имеет аналогов в мировой истории по масштабу, вовлеченным ресурсам, уровню сопротивления врагу, жертвенности народов, которые победили фашизм.
"Именно поэтому мы вновь обращаемся к нашему героическому прошлому, бережем священную память о поколении победителей, защищаем историческую правду о Великой Победе, - добавил министр. - Для современной Белоруссии Великая Победа - это непреходящая национальная гордость".
Равков подчеркнул, что армия сделает все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность страны. "Белорусская армия оснащается по лучшим мировым стандартам. Весомый вклад в этот процесс вносят предприятия отечественного военно-промышленного комплекса, который способен производить наиболее перспективные вооружения, в том числе ракетные", - отметил министр.
По его словам, Белоруссия последовательно укрепляет военное сотрудничество со странами ОДКБ, успешно функционирует региональная группировка войск Белоруссии и России. "Проводимые совместные крупномасштабные учения вооруженных сил двух братских стран демонстрируют высокую выучку войск, в сентябре пройдут белорусско-российские учения "Запад-2017", направленные на обеспечение военной безопасности Союзного государства", - сказал Равков.