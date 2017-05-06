Минобороны Белоруссии: память о Великой Победе объединяет всех людей доброй воли

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Память о Победе в Великой Отечественной войне объединяет всех людей доброй воли. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков на торжественном собрании, посвященном Дню Победы.

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"Память о Великой Победе сегодня остается той мощной силой, которая и в новом веке объединяет всех людей доброй воли, является важным фактором, сдерживающим порождение реваншистских амбиций", - сказал министр. По его словам, Великая Отечественная война не имеет аналогов в мировой истории по масштабу, вовлеченным ресурсам, уровню сопротивления врагу, жертвенности народов, которые победили фашизм.

"Именно поэтому мы вновь обращаемся к нашему героическому прошлому, бережем священную память о поколении победителей, защищаем историческую правду о Великой Победе, - добавил министр. - Для современной Белоруссии Великая Победа - это непреходящая национальная гордость".

Равков подчеркнул, что армия сделает все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность страны. "Белорусская армия оснащается по лучшим мировым стандартам. Весомый вклад в этот процесс вносят предприятия отечественного военно-промышленного комплекса, который способен производить наиболее перспективные вооружения, в том числе ракетные", - отметил министр.

По его словам, Белоруссия последовательно укрепляет военное сотрудничество со странами ОДКБ, успешно функционирует региональная группировка войск Белоруссии и России. "Проводимые совместные крупномасштабные учения вооруженных сил двух братских стран демонстрируют высокую выучку войск, в сентябре пройдут белорусско-российские учения "Запад-2017", направленные на обеспечение военной безопасности Союзного государства", - сказал Равков.