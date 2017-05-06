Игорь Додон вручил ветерану ВОВ высшую награду Молдавии

КИШИНЕВ, 6 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Ветеран Великой Отечественной войны Илиеш Сава, которому 22 апреля исполнилось 100 лет, был удостоен высшей в Молдавии государственной награды - Ордена Республики. Вручить ее домой к фронтовику приезжал лично президент страны Игорь Додон, а также депутаты парламента.

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"Мы преклоняемся перед этими храбрыми людьми, которые ценой собственных жизней добыли мир, свободную и счастливую жизнь для сынов этой земли. Я сделаю все возможное, чтобы память о Победе, о вашем героизме жила вечно в наших сердцах. Вы заслужили эту награду", - отметил глава государства.

Визит президента настолько растрогал пожилого человека, что он не смог сдержать слез. По словам Додона, 7 мая ко Дню Победы он намерен наградить еще 15 фронтовиков. В честь праздника правительство также выделит им примерно по $500 на человека в качестве помощи. Материальная поддержка будет оказана также лицам, приравненным к участникам войны и вдовам погибших - в общей сложности ее получат 2182 человека.

В этом году подготовка к празднику проходит под патронатом главы республики. В этот день в Молдавии запланирован широкий круг праздничных мероприятий. Сам Додон 9 мая с делегацией ветеранов будет присутствовать на торжествах в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.