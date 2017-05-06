Боевая техника и экипировка ВС Канады прибыла в Латвию

РИГА, 6 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Боевая техника и экипировка Вооруженных сил (ВС) Канады прибыла в Латвию для подготовки развертывания международного батальона НАТО в этой балтийской республике. Об этом 6 мая сообщило министерство обороны страны.

"Сегодня в порт Риги прибыла техника и экипировка Вооруженных сил Канады для поддержки возглавляемого Канадой многонационального батальона НАТО, прибытие которого ожидается в июне этого года в рамках расширения присутствия НАТО", - сообщает оборонное ведомство.

По информации Минобороны, часть этого груза, включая строительные материалы, будет использована для подготовки жилых помещений, а также мест для обслуживания боевой техники на базе в Адажи. Прибывшие системы логистики и коммуникаций, а также легкие боевые машины пехоты LAV военнослужащие Канады будут использовать для несения службы на территории Латвии. В ближайшие дни техника будет доставлена на базу в Адажи, указывает ведомство.

Ранее в мае группа военных инженеров из Канады прибыла в Латвию для строительства военной базы. В группу вошли около 50 военнослужащих инженерного подразделения Вооруженных сил Канады. В Латвии они построят "небольшой город", рассчитанный на проживание 500 солдат.

Лидеры альянса на саммите в Варшаве в июле прошлого года приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, а возглавит батальон Канада, направив в республику 455 солдат.