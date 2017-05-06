СМИ: вооруженные группировки нарушили режим прекращения огня под Дамаском и в Хаме

БЕЙРУТ, 6 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вооруженные группировки выпустили минометные снаряды по пригороду Джермана на востоке сирийской столицы, где проживают христиане и друзы. Как сообщил 6 мая телеканал Al Manar, снаряды разорвались в районах Джанаин и Рауда, причинив материальный урон. По его информации, пострадавших среди мирных жителей нет.

Источник огня находился в Восточной Гуте - регионе под Дамаском, который обозначен как одна из зон деэскалации в меморандуме, подписанном 4 мая в Астане гарантами перемирия в Сирии - Россией, Турцией и Ираном.

Al Manar сообщил, что в провинции Хама боевики обстреляли христианский городок Мхарде. Оттуда пока не поступило сведений о пострадавших гражданах. 6 мая войска заняли в этой провинции населенный пункт Злакият, где находился форпост террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Контроль на границе с Ливаном

Военно-информационная служба правительственных сил сообщила о продвижении сирийских войск к ливанской границе в регионе Западный Калямун. К концу недели там очищено от банд террористов 500 кв. км. После вывода в апреле бандформирований из горных курортов Забадани, Мадая, Сергая, Блудан и Букейн к западу от Дамаска бойцы сирийской армии вернули под контроль пограничный участок протяженностью 113 км. В результате проведенных операций были ликвидированы тыловые базы противника в Эт-Туфейле и Джуруд-Флите.

На востоке провинции Хомс сирийские ВВС уничтожили склад боеприпасов террористов из экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в селении Хабра-эш-Шаркия. На севере горной гряды Шумария войска заняли выгодные позиции на высотах Раджм-эль-Али.

Атаки на Дейр-эз-Зор

Армия и отряды ополченцев 6 мая отразили атаки террористов ИГ на подступах к городу Дейр-эз-Зор (432 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, боестолкновения с их бандами произошли у цементного завода, в предместье Эль- Макабир и районе Вади-эс-Сарда.

Террористы вновь использовали беспилотники для нанесения ударов по мирным кварталам города, находящимся под защитой сирийских военнослужащих. В результате разрыва сброшенный с БПЛА бомбы в квартале Эль-Кусур погиб ребенок и четыре человека получили ранения. Еще трое детей погибли в Джизре на западной окраине Дейр-эз-Зора, подорвавшись на бомбе, установленной боевиками ИГ.

Междоусобица в лагере вооруженной оппозиции

По информации Al Manar, бригада "Кувват эль-Бадия", входящая в "Сирийскую свободную армию" (ССА), 6 мая выбила террористов ИГ из оазиса Эль-Хальба, который находится в 70 км к югу от Пальмиры.

Между тем в лагере вооруженной оппозиции в провинции Идлиб наблюдается обострение междоусобицы. Боевики "Ахрар аш-Шам" захватили базу соперничающей с ними другой исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" в районе Бебсака. Это нападение стало ответом на наступление "Джейш аль-Ислам", начатое в регионе Восточная Гута на позиции своих конкурентов.

ССА и "Джейш аль-Ислам" в основном соблюдают режим прекращения огня, действующий в Сирии с 30 декабря прошлого года. Они ведут самостоятельно боевые действия против террористов ИГ и "Джебхат ан-Нусры", которые не подпадают под действие режима прекращения огня.