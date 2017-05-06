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СМИ: задержанный во Франции бывший военный признался, что планировал нападение

Международная панорама
6 мая, 23:26 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Мужчина собирался совершить атаку от имени запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"

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ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Бывший военнослужащий, задержанный 5 мая у военной базы на западе Франции, признался, что планировал нападение от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на источник.

Ранее в городе Эврё (регион Нормандия) французские полицейские обнаружили в автомобиле 34-летнего француза флэш-накопитель, на котором находился текст, свидетельствующий о том, что он придерживался идей ИГ. Также у задержанного найдены несколько черных знамен группировки небольшого размера. В его машине обнаружены помповое ружье, два револьвера и боеприпасы.

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Следователи подозревают, что задержанный мог вести наблюдение за базой с целью совершения теракта в дальнейшем.

По данным телеканала RTL, военнослужащие, охранявшие базу, заметили подозрительный автомобиль, припаркованный у входа на военный объект. Они предупредили об этом полицию. Владелец покинул машину, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся, то был задержан стражами порядка.

В ходе проверки личности водителя выяснилось, что он был известен французским спецслужбам и числился в базе данных мусульманских радикалов, представляющих потенциальную опасность. В этой связи жандармерия следила за ним с 2014 года. Следствие по этому делу поручено парижской прокуратуре по делам о терроризме.

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