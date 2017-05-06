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СМИ: в Техасе арестовали экс-полицейского, застрелившего темнокожего подростка

Международная панорама
6 мая, 23:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Роя Оливера отпустили под залог в $300 тыс.

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НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сотрудники правоохранительных органов в американском городе Даллас (штат Техас) арестовали экс-полицейского Роя Оливера по обвинению в том, что он, будучи при исполнении, застрелил 15-летнего темнокожего подростка Джордана Эдвардса. Об этом сообщила газета USA Today.

Оливер явился в полицейский участок после того, как ему в официальном порядке предъявили обвинения. Его взяли под арест и вскоре выпустили на свободу под залог в размере $300 тыс. Когда начнется судебное разбирательство, пока не уточняется.

Инцидент, о котором идет речь, произошел ночью 29 апреля. Оливер прибыл по вызову в пригород Далласа. Полицейский открыл огонь по автомобилю, на котором Эдвардс, два его брата и другие подростки в спешке уезжали с вечеринки. Одна из пуль попала подростку в голову, его похороны запланированы на 6 мая.

Представители полиции первоначально заявили, что автомобиль ехал прямо на Оливера, несмотря на предупреждения, однако после проверки портативных камер, которые имелись у присутствовавших на месте блюстителей закона, эта версия не подтвердилась. Мужчина вскоре после инцидента был уволен из правоохранительных органов. До этого он работал в полиции около шести лет.

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По сведениям агентства Associated Press, Оливер около четырех лет назад был на время отстранен от службы, так как на него поступила жалоба. Провоохранитель якобы ненадлежащим образом обошелся со свидетелем по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения. После этого полицейского обязали пройти специальные курсы по обучению навыкам владеть собой и не поддаваться гневу.

В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, в основном афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.

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