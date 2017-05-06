СМИ: в Техасе арестовали экс-полицейского, застрелившего темнокожего подростка

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сотрудники правоохранительных органов в американском городе Даллас (штат Техас) арестовали экс-полицейского Роя Оливера по обвинению в том, что он, будучи при исполнении, застрелил 15-летнего темнокожего подростка Джордана Эдвардса. Об этом сообщила газета USA Today.

Оливер явился в полицейский участок после того, как ему в официальном порядке предъявили обвинения. Его взяли под арест и вскоре выпустили на свободу под залог в размере $300 тыс. Когда начнется судебное разбирательство, пока не уточняется.

Инцидент, о котором идет речь, произошел ночью 29 апреля. Оливер прибыл по вызову в пригород Далласа. Полицейский открыл огонь по автомобилю, на котором Эдвардс, два его брата и другие подростки в спешке уезжали с вечеринки. Одна из пуль попала подростку в голову, его похороны запланированы на 6 мая.

Представители полиции первоначально заявили, что автомобиль ехал прямо на Оливера, несмотря на предупреждения, однако после проверки портативных камер, которые имелись у присутствовавших на месте блюстителей закона, эта версия не подтвердилась. Мужчина вскоре после инцидента был уволен из правоохранительных органов. До этого он работал в полиции около шести лет.

По сведениям агентства Associated Press, Оливер около четырех лет назад был на время отстранен от службы, так как на него поступила жалоба. Провоохранитель якобы ненадлежащим образом обошелся со свидетелем по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения. После этого полицейского обязали пройти специальные курсы по обучению навыкам владеть собой и не поддаваться гневу.

В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, в основном афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.