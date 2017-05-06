В Нигерии из плена "Боко харам" освобождены 82 школьницы

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. По крайней мере 82 школьницы из лицея в нигерийском городе Чибок, похищенные боевиками радикального движения "Боко харам", были освобождены в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
"Да, 82 девочки освобождены", - цитирует агентство источник в правительстве страны. По его словам, освобожденные лицеистки должны в скором времени вылететь Абуджу.
Боевики "Боко харам" в апреле 2014 года похитили из лицея в Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать. Ранее не раз появлялась информация о том, что радикалы могли насильно выдавать девочек замуж или продавать в рабство. По данным СМИ, в общей сложности с 2009 года "Боко харам" похитила по меньшей мере 2 тыс. человек.
Группировка добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Выступает против западного образования, демократии и всех других элементов западной культуры. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).