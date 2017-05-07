СМИ: в Донбассе за украинских радикалов воевали четверо бывших солдат армии Австрии

ВЕНА, 7 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Четверо бывших военнослужащих австрийской армии принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне украинских радикальных группировок. Об этом пишет газета Kurier.

Все четверо раньше служили в 18-м пехотном батальоне Вооруженных сил Австрии, который расквартирован в коммуне Санкт-Михаэль (федеральная земля Штирия). Батальон считается элитным подразделением, где военнослужащих готовят для зарубежных войсковых операций.

Одним из них оказался и австриец, которого на прошлой неделе на основании запроса Вены задержали в Польше по делу об убийствах мирного населения и пленных ополченцев в Донбассе. В Польше он планировал присоединиться к бывшим сослуживцам, которые в очередной раз вместе ехали воевать на стороне украинских сил. Издание отмечает, что по меньшей мере двое из четверых дезертировали из армии, и это подтвердили в австрийских вооруженных силах. Командование батальона отмечает, что все они заочно уволены с военной службы, кроме того, на них заведено дело о дезертирстве.

"Это не наша задача выяснять, чем эти солдаты занимались после своего дезертирства", - сказал представитель минобороны Австрии Михаэль Бауэр. Однако газета отмечает, что дезертиры отправились на Украину и присоединились там к группировке "Правый сектор" (запрещена в РФ) еще в качестве действующих контрактников австрийской армии, когда об их побеге никто не знал. Газета также приводит фотографию одного из бежавших солдат, который уже на Украине демонстрирует эмблему австрийского элитного 18-го батальона.

Польские спецслужбы 30 апреля по запросу из Вены задержали гражданина Австрии при попытке отправиться на Украину. Прокуратура города Винер-Нойштадт ведет в отношении задержанного расследование по делу о "военном преступлении" в боях на стороне Вооруженных сил Украины в Донбассе, а также по статье о незаконном обороте наркотических средств. Ему заочно предъявлены обвинения в убийстве пленных ополченцев и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка.