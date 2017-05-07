Курдские бойцы отразили нападение террористов к западу от Табки

БЕЙРУТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) отразили нападение террористов к юго-западу от города Табка (160 км от Алеппо). Как сообщил телеканал Al Manar, боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пытались захватить военный аэродром, расположенный в окрестностях этого города, но получили отпор.

ИГ все еще удерживает три квартала в новой части Табки, ее старинный центр отряды СДС заняли 1 мая. За истекшие 24 часа курдские бойцы, который составляют костяк СДС, убили 14 террористов.

После ожесточенных боев, продолжавшихся более четырех суток, курдам удалось освободить селение Сахель-эль-Гашеб, в 4 км к востоку от Табки на шоссе в Ракку - главный форпост ИГ в Сирии. Этот провинциальный центр находится в 40 км, ниже по течению Евфрата.

Операция по освобождению Табки началась 45 дней назад. СДС оказывают поддержку с воздуха ВВС коалиции во главе с США. Кроме того, в военных действиях участвуют американские морские пехотинцы, переброшенные из соседнего Ирака.

ВВС коалиции атаковали колонну ИГ, двигавшуюся к Табке с северной стороны. Она была замечена между населенными пунктами Мшейрфа и Мескена в 18 км от Табки. В результате нанесенного удара было ликвидировано шесть террористов.