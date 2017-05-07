Назарбаев: новым направлением деятельности армии Казахстана является борьба с терроризмом

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АСТАНА, 7 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Борьба с терроризмом стала принципиально новым направлением деятельности армии Казахстана. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в воскресенье во время военного парада, посвященного 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Сегодня вместе со страной Вооруженные силы переживают исторический этап своей модернизации. Принципиально новым направлением деятельности является борьба с терроризмом. Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила", - подчеркнул Назарбаев.
Президент заявил, что одной из задач модернизации Вооруженных сил стало укрепление личного состава.
"Другая ключевая задача - укрепление личного состава. Мы воспитываем новое поколение военнослужащих. Люди в военной форме должны стать эталоном чести, справедливости, примером для будущих поколений", - сказал Назарбаев.
Казахстанский лидер отметил, что впервые в праздничном параде участвуют курсанты военных школ "Жас Улан", которые являются резервом Вооруженных сил. "Это добрый знак преемственности армейских традиций, ценностей и преемственности поколений", - подчеркнул Назарбаев.
Парад войск проходит в Астане на площади перед монументом "Казак Ели". Он является самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы. В параде задействованы свыше 5 тыс. военнослужащих, порядка 300 единиц вооружения и военной техники, более 70 вертолетов и самолетов военной авиации.