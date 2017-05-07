СМИ: террористы подорвали автобус на шоссе Дамаск - Эс-Сувейда

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БЕЙРУТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы устроили взрыв в автобусе, следовавшем по шоссе Дамаск - Эс-Сувейда. Как сообщил телеканал "Сурия", бомба была приведена в действие с помощью дистанционного устройства. Среди пассажиров много раненных, их численность не уточняется.
Эс-Сувейда расположена в 70 км к югу от Дамаска. Этот город в отличие от соседних Дераа и Эль-Кунейтра не затронут военными действиями. Войска преследуют банды террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в восточных районах одноименной провинции и на границе с Иорданией.