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Берлускони считает Макрона "блестящим технократом" и призывает уважать избирателей Ле Пен

Международная панорама
7 мая, 10:48 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

При этом, по словам экс-премьера Италии, оба кандидата на пост президента Франции не соответствуют "политической культуре и традициям" его правого центра

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РИМ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предпочитает не высказывать свои предпочтения в отношении исхода выборов в других странах, в частности во Франции. Как он заявил в интервью газете La Stampa, оба кандидата в президенты Франции - Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен - не соответствуют "политической культуре и традициям" его правого центра.

"Ле Пен несет ценности и культуру, которые я не могу назвать нашими, - сказал лидер партии "Вперед, Италия". - Даже если она проявляет особое внимание к темам, которые беспокоят широкие слои населения, и не только во Франции, но всей Европе. И эти опасения, и их причины должны восприниматься с должным уважением и не могут быть сняты со счетов как простой популизм".

"Макрон - блестящий популист, выходец из левого политического крыла, но он значительно обновил его риторику и стиль. Но и это не отражает нашу либеральную культуру", - указал Берлускони.

"В отличие от многих итальянских политиков я не считаю возможным высказываться за того или иного кандидата на выборах в дружественных странах, таких как Франция, с которой нас связывают общие корни", - добавил экс-премьер. Берлускони в очередной раз высказался за введение второй параллельной евро национальной валюты.

'Наше предложение, которое разделяют многие видные экономисты, заключается в том, чтобы сохранить евро для экспорта и импорта, но отчасти вернуть фискальную независимость за счет введения национальной валюты", - пояснил он.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль Берлускони, Сильвио
Страны
Италия Франция
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