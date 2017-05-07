Берлускони считает Макрона "блестящим технократом" и призывает уважать избирателей Ле Пен

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РИМ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предпочитает не высказывать свои предпочтения в отношении исхода выборов в других странах, в частности во Франции. Как он заявил в интервью газете La Stampa, оба кандидата в президенты Франции - Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен - не соответствуют "политической культуре и традициям" его правого центра.
"Ле Пен несет ценности и культуру, которые я не могу назвать нашими, - сказал лидер партии "Вперед, Италия". - Даже если она проявляет особое внимание к темам, которые беспокоят широкие слои населения, и не только во Франции, но всей Европе. И эти опасения, и их причины должны восприниматься с должным уважением и не могут быть сняты со счетов как простой популизм".
"Макрон - блестящий популист, выходец из левого политического крыла, но он значительно обновил его риторику и стиль. Но и это не отражает нашу либеральную культуру", - указал Берлускони.
"В отличие от многих итальянских политиков я не считаю возможным высказываться за того или иного кандидата на выборах в дружественных странах, таких как Франция, с которой нас связывают общие корни", - добавил экс-премьер. Берлускони в очередной раз высказался за введение второй параллельной евро национальной валюты.
'Наше предложение, которое разделяют многие видные экономисты, заключается в том, чтобы сохранить евро для экспорта и импорта, но отчасти вернуть фискальную независимость за счет введения национальной валюты", - пояснил он.