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СМИ: Никсон опасался, что расовая сегрегация в США поможет СССР победить в холодной войне

Международная панорама
7 мая, 10:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Об этом говорится в письме бывшего президента США, которое будет выставлено на торги аукционным домом Alexander Historical Auctions

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ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бывший президент США Ричард Никсон (1913-1994) выступал в поддержку иммиграции и стратегии расовой интеграции, когда в стране остро стояла проблема расизма. Об этом говорится в его письме, которое будет выставлено на торги аукционным домом Alexander Historical Auctions.

Газета Washington Examiner опубликовала в субботу копию документа, который в 1959 году написал Никсон в бытность вице-президентом США. Он выражал обеспокоенность в связи с тем, что, если американцев будут считать "расистами", большая часть мира поддержит коммунистов и "оставит нас катастрофически изолированными во враждебном мире". В письме Никсон объяснял американке из Северной Каролины причины, по которым он выступает за равноправное отношение и интеграцию в американских школах.

"В целом, я верю в работу ради того, чтобы наши граждане имели все возможности, независимо от расовой принадлежности, вероисповедания или происхождения", - писал политик. Американка просила прокомментировать его судебный процесс 1954 года "Оливер Браун против Совета по образованию". Разбирательство закончилось тем, что Верховный суд США признал противоречащим конституции раздельное обучение чернокожих и белых школьников. Постановление стало важным событием в борьбе против расовой сегрегации в США.

Многие американцы, по мнению Никсона, с трудом приняли тогда это решение, которое "особенно на Юге представлялось трудной проблемой". Но он объяснил важность равноправия и выразил опасения, что, если не побороть расовую сегрегацию, США проиграют холодную войну, потому что другие "цветные" страны присоединятся к СССР и будут считать американцев "расистами".

"Я глубоко обеспокоен влиянием расовой сегрегации применительно к статусу мировой державы. Большинство людей в мире принадлежит к цветным расам. Они чувствуют себя униженными из-за любых оскорблений, связанных с расовым вопросом. Если нас в Соединенных Штатах будут считать расистами, то мы можем проиграть коммунистическому лагерю сотни миллионов потенциальных друзей и союзников. Это сделало бы нас катастрофически изолированными во враждебном мире", - пишет Никсон.

Напечатанное на пишущей машинке письмо с подписью 37 президента США выставят на торги 9 мая в штате Мэриленд. На аукционе также будут представлены другие редкие документы и артефакты, включая письмо в КПСС Ли Харви Освальда (1939-1963), единственного официального подозреваемого в убийстве президента Джона Кеннеди (1917-1963), а также траурная вуаль и зонтик бывшей первой леди Мэри Тодд Линкольн.

В мае 1972 года в Советский Союз приехал Никсон, который стал первым президентом США, посетившим СССР с официальным визитом в послевоенный период. Итогом его переговоров с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым (1906-1982) стало подписание договоров об ограничении систем противоракетной обороны (договор по ПРО) и стратегических вооружений (ОСВ-1). В политической декларации провозглашалось, что различия в идеологии и социальных системах не должны служить препятствием для мирного сосуществования капиталистических и социалистических стран.

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