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СМИ: выборы нового президента Франции проходят при усиленных мерах безопасности

Международная панорама
7 мая, 11:02 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

На обеспечение порядка во время голосования выделено более 50 тыс. полицейских и жандармов

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ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Голосование за нового президента Франции проходит при повышенных мерах безопасности. Об этом сообщает сегодня телеканал BFM TV.

Президентские выборы, как он напоминает, организованы в условиях действия режима чрезвычайного положения в стране. Французы опускают бюллетени в урны для голосования спустя почти три недели после задержания в Марселе двух граждан страны, подозреваемых в подготовке нескольких терактов в дни выборов, и атаки в самом центре Парижа, в результате которой один полицейский погиб и двое ранены.

Как сообщил министр внутренних дел Маттиас Фекль, префектам полиции даны дополнительные указания для проведения голосования в условиях максимальной безопасности. По данным МВД Франции, на обеспечение порядка во время голосования на выборах президента выделено более 50 тыс. полицейских и жандармов.

В столице порядок обеспечивают около 12 тыс. полицейских и военных. На более 500 избирательных участках из 896 усилен контроль. На входах в избиркомы в центральных районах города дежурят сотрудники правоохранительных органов и частных охранных фирм, которые досматривают всех входящих на участок при помощи металлоискателей.

За президентское кресло борются основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, которого в первом туре поддержали 24,1% избирателей, и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, результат которой составил 21,30% голосов. Согласно последним данным опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон. За него планируют проголосовать 62% французов, в то время как за Ле Пен - 38%.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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