Мирный житель Донецка ранен в результате обстрела с украинской стороны

ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Мирный житель получил осколочные ранения в результате обстрела со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Трудовские Петровского района Донецка. Об этом сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Трудовские Петровского района на западной окраине Донецка осколочное ранение получил мужчина 1977 года рождения. Раненый доставлен в городскую больницу №14", - приводит данные командования Донецкое агентство новостей (ДАН).

В оборонном ведомстве уточнили, что поселок дважды обстреливался накануне вечером. В результате обстрелов повреждены несколько домов, гараж, а также две газовых трубы.

Ранее в оперативном командовании сообщили, что украинские силовики за прошедшие сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня, обстрелам подверглись 14 населенных пунктов республики. Также сообщалось, что в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ сгорел частный жилой в поселке Зайцево к северу от Горловки.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.