Премьер Грузии обсудит в США сотрудничество в сферах безопасности и экономики

ТБИЛИСИ, 7 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обсудит в ходе предстоящего 8-10 мая официального визита в США основные вопросы развития стратегического партнерства двух стран. Об этом заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе. В интервью тбилисской телекомпании Imedi Бакрадзе сказал, что в ходе встреч в Вашингтоне Квирикашвили "главное внимание будет уделено вопросам сотрудничества двух стран в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики и евроатлантической интеграции Грузии". Он отметил, что "у Грузии и США значительный потенциал для расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, поэтому большое внимание будет обращено на его более полное использование".

Как сообщал ТАСС, Квирикашвили по приглашению вице-президента США Майкла Пенса 8-10 мая совершит официальный визит в США. Пресс-служба правительства Грузии сообщила 7 мая, что "в рамках официального визита в США Квирикашвили проведет в Белом доме встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, а в Госдепартаменте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном". В ходе визита намечены также встречи главы правительства Грузии с председателями комитетов Сената США и с представителями экспертных кругов. В составе возглавляемой Квирикашвили делегации правительства Грузии США посетят глава МИД Михаил Джанелидзе, первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани и советник премьер-министра по вопросам внешней политики Тедо Джапаридзе.

4 мая Квирикашвили заявил в Тбилиси, что "в последние 25 лет Грузия является важнейшим партнером США, мы надеемся, что и в последующие 25 лет укрепится то стратегическое партнерство, которое установилось между нашими странами". Он считает, что "укрепление партнерства с США является гарантом стабильного и демократического грузинского государства".

Активное сотрудничество Грузии и США

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х гг. - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В июле 2016 года Квирикашвили и Джон Керри, занимавший в то время пост госсекретаря США, подписали в Тбилиси Меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности между двумя странами. 29 декабря 2016 года Квирикашвили заявил, что правительство Грузии "установило первые контакты с новой администрацией США".

10 февраля с.г. в Вашингтоне прошла встреча главы МИД Михаила Джанелидзе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. 18 февраля в Мюнхене состоялась встреча Квирикашвили с вице- президентом США Майклом Пенсом. Квирикашвили заявил, что "в ходе этой встречи было отмечено, что стратегическое партнерство между Грузией и США будет углубляться, и это партнерство перейдет на совершенно новый уровень".

Особое мнение другой части политиков

Часть местных политиков считает, что "для решения жизненно важных проблем Грузии необходима, в первую очередь, полномасштабная нормализация отношений с Россией". Такой позиции придерживается, в частности, экс-спикер парламента, руководитель оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. Она заявляет, что "никто вместо Грузии - ни США, ни ЕС, ни НАТО - не будет заниматься решением главных проблем страны, для этого в первую очередь необходим прямой диалог высших лиц Грузии и России и чем раньше начнутся переговоры первых лиц двух стран, тем лучше для нормализации двусторонних отношений и создания условий мирного объединения Грузии". В ответ высшие должностные лица Грузии заявляют, что они "за проведение встречи на высшем уровне, но такая встреча требует серьезной и детальной подготовки, чтобы она реально содействовала сложному процессу урегулирования грузино-российских отношений".

В соответствии с новой редакцией Конституции Грузии, принятой в 2010 году и вступившей в силу в 2012-2013 годах, значительно сокращены полномочия президента и усилены полномочия премьера: с начала 2013 года премьер-министр - глава исполнительной власти в республике, имеющий реальные рычаги управления, а президент - глава государства с сильно ограниченными полномочиями.