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Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке

Международная панорама
7 мая, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В результате нападения пострадали шесть человек

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Киркук, Ирак, 7 мая

Киркук, Ирак, 7 мая

© REUTERS/Ako Rasheed

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) атаковали военную базу на севере Ирака, где находились американские военные советники. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности страны.

По его данным, два смертника привели в действие взрывные устройства на въезде в базу, расположенную в провинции Киркук. Еще троих ликвидировали бойцы курдских формирований "пешмерга". В результате нападения пострадали шесть человек.

Ранее курдские отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" отразили нападение террористов к юго-западу от города Табка в Сирии. Как сообщал телеканал "Аль-Манар", боевики ИГ пытались захватить военный аэродром, расположенный в окрестностях этого города, но получили отпор.

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