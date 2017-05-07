Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) атаковали военную базу на севере Ирака, где находились американские военные советники. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности страны.
По его данным, два смертника привели в действие взрывные устройства на въезде в базу, расположенную в провинции Киркук. Еще троих ликвидировали бойцы курдских формирований "пешмерга". В результате нападения пострадали шесть человек.
Ранее курдские отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" отразили нападение террористов к юго-западу от города Табка в Сирии. Как сообщал телеканал "Аль-Манар", боевики ИГ пытались захватить военный аэродром, расположенный в окрестностях этого города, но получили отпор.