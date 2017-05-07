В КНДР сорвана тайная операция спецслужб США и Южной Кореи

ПХЕНЬЯН, 7 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян требует от Соединенных Штатов "принести официальные извинения и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство КНДР". Об этом говорится в сообщении информационного агентства ЦТАК, опубликованном в воскресенье в газетах страны.

Пхеньян отреагировал на нежелание Белого дома и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США прокомментировать опубликованное в пятницу заявление Министерства государственной безопасности (МГБ) КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства народной республики.

В последнее время, отмечает ЦТАК, США и власти Южной Кореи в попытке изолировать и задушить КНДР "в ходе совместных маневров отрабатывают операции по устранению руководства народной республики с привлечением подразделений сил специального назначения". Одновременно, указывается в сообщении, Вашингтон спонсирует организации, которые "ведут психологическую войну и совершают другие подрывные акции в отношении КНДР".

Биохимическая субстанция

"Все это свидетельствует о том, что США являются закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания," - констатирует ЦТАК.

МГБ обвинило ЦРУ и Национальную разведывательную службу (НРС) Республики Корея в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне. Согласно заявлению северокорейского ведомства, ЦРУ и НРС "внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию".

"Идеологически неустойчивый Ким"

По свидетельству МГБ, американские и южнокорейские спецслужбы "подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны". Как утверждается, он "в 2014 году работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае", а позднее обосновался в Пхеньяне. Покушение, в соответствии с информацией МГБ, планировалось осуществить в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.

МГБ назвало предполагаемые действия ЦРУ и НРС "актом государственного терроризма", а также "инициированным США и Южной Кореей чудовищным преступлением с целью подорвать безопасность и суверенитет" КНДР. В связи с этим Министерство госбезопасности обещало "развернуть антитеррористическую атаку корейского стиля, чтобы смести с лица земли плетущие заговоры разведывательные организации США и Южной Кореи". Все агенты ЦРУ и НРС "будут уничтожены в КНДР до последнего человека", подчеркнуло МГБ.

Сведения о причастности США и Южной Кореи к подрывной деятельности в КНДР вызвали резкую реакцию в этой стране. Как заявил журналистам представитель Молодежной лиги Ким Сон Хек, до тех пор, пока существуют американские и южнокорейские спецлужбы, мир не сможет избавиться от терроризма.

Белый дом вслед за ЦРУ США отказался комментировать заявление Министерства государственной безопасности (МГБ) КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства в Пхеньяне.

Без комментариев

"Без комментариев", - сказал по этому поводу сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома. Ему, в частности, был задан вопрос о том, действительно ли правительство США дало добро американской разведке на проведение такой операции.

Ранее от комментариев на этот счет отказалось и ЦРУ США. "Можете смело сказать, что мы отказались комментировать (эти сведения)", - заявила официальный представитель ведомства в Лэнгли Хезер Фриц-Хорняк. Никакой другой реакции на заявления МГБ КНДР от нее не последовало.