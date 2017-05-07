СМИ: власти Кувейта подозревают гражданку РФ в растратах госсредств эмирата

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Прокуратура Кувейта проводит расследование в отношении гражданки РФ, предположительно, связанной с крупными растратами государственных средств эмирата. Об этом пишет газета Al-Jarida.
"Посольство в настоящий момент проверяет информацию СМИ о якобы причастности гражданки РФ к хищениям государственных средств Кувейта, - сказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в эмирате Мурад Карабеков. - Никаких официальных обращений от кувейтских властей в данной связи не поступало".
По имеющимся сведениям, россиянке вменяют участие в финансовых махинациях в период с 2007 по 2015 год по хищению в общей сложности $166 млн из средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата. По делу проходит также член Консультативного совета при фонде, который якобы состоял в преступном сговоре с россиянкой.
Как пишет издание, гражданке РФ удалось покинуть страну, несмотря на введенный прокуратурой запрет на выезд, после того, как она обратилась в Коллегиальный суд и опротестовала решение ведомства. В прокуратуре в этой связи заявили, что расследование в отношении россиянки продолжается.
Слушание в уголовном суде Кувейта пройдет 21 мая, и в случае, если ее вина будет доказана, власти эмирата направят запрос на выдачу обвиняемой в Интерпол, отметили в прокуратуре.