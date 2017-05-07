Похищенный в Чаде гражданин Франции освобожден

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Гражданин Франции, похищенный в конце марта в Чаде, был освобожден. Об этом сообщил в воскресенье Елисейский дворец.

Гражданин Франции работал в Чаде на одну из добывающих компаний и был похищен 23 марта неизвестными на востоке страны в районе небольшого населенного пункта Гоз Бейда, граничащем с суданским регионом Дарфур, где более десятка лет продолжается кровопролитный вооруженный конфликт. Затем он был перевезен похитителями на территорию Судана. Елисейский дворец не уточняет, где и каким образом заложник был освобожден.

Президент Франции Франсуа Олланд приветствовал освобождение французского гражданина и поздравил всех участвовавших в проведении данной операции. Ранее сообщалось, что поиск заложника осуществляла совместная группа, состоящая из представителей правительственных войск Чада и Судана.

В конце 2009 года французский агроном, сотрудник Международного комитета Красного Креста, был похищен в Чаде действующей в Дарфуре группировкой и вывезен в Судан. Заложник был освобожден только в начале 2010 года, проведя в плену около трех месяцев.