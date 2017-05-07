Похищенный в Чаде гражданин Франции освобожден

Явка во втором туре выборов во Франции составила к полудню 28,23%Международная панорама 7 мая, 13:19
Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годахСпорт 7 мая, 13:06
Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на "Озере Круглом"Спорт 7 мая, 12:58
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню ПобедыОбщество 7 мая, 12:49
По Риму прошли сразу два "Бессмертных полка"Общество 7 мая, 12:45
Футболисты "Суонси" оплатят своим болельщикам билеты на выездной матч с "Сандерлендом"Спорт 7 мая, 12:32
Минобороны опубликовало уникальные съемки тренировок авиации перед парадом Победы в МосквеАрмия и ОПК 7 мая, 12:28
Чемпион России в марафоне Киселев недоволен условиями проведения соревнованийСпорт 7 мая, 12:16
Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцамиСпорт 7 мая, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Гражданин Франции, похищенный в конце марта в Чаде, был освобожден. Об этом сообщил в воскресенье Елисейский дворец.
Гражданин Франции работал в Чаде на одну из добывающих компаний и был похищен 23 марта неизвестными на востоке страны в районе небольшого населенного пункта Гоз Бейда, граничащем с суданским регионом Дарфур, где более десятка лет продолжается кровопролитный вооруженный конфликт. Затем он был перевезен похитителями на территорию Судана. Елисейский дворец не уточняет, где и каким образом заложник был освобожден.
Президент Франции Франсуа Олланд приветствовал освобождение французского гражданина и поздравил всех участвовавших в проведении данной операции. Ранее сообщалось, что поиск заложника осуществляла совместная группа, состоящая из представителей правительственных войск Чада и Судана.
В конце 2009 года французский агроном, сотрудник Международного комитета Красного Креста, был похищен в Чаде действующей в Дарфуре группировкой и вывезен в Судан. Заложник был освобожден только в начале 2010 года, проведя в плену около трех месяцев.