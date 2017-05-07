Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Явка во втором туре выборов во Франции составила к полудню 28,23%

Международная панорама
7 мая, 13:19 дата обновления: 7 мая, 13:25 UTC+3

В первом туре явка на середину дня составляла 28,54% зарегистрированных избирателей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JULIEN DE ROSA

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Второй тур президентских выборов во Франции проходит при явке избирателей к середине дня в 28,23%. Такие официальный данные по состоянию на 12:00 (13:00 мск) объявило министерство внутренних дел страны. Самый низкий уровень отмечен в расположенном севернее Парижа департаменте Сена-Сен-Дени - 19%.

В первом туре явка на середину дня составляла 28,54% зарегистрированных избирателей. Это превышало показатель президентских выборов 2012 года (28,29%), однако было ниже, чем в 2007 году, когда явка составила 31,21%.

В первом туре 22,2% избирателей отказались прийти на избирательные участки. Это выше соответствующего показателя на президентских выборах 2012 года, когда он был равен 20,5%. Однако он практически аналогичен показателю, зафиксированному на выборах 1995 года - 21,6%.

Более точные данные будут опубликованы МВД в 17:00 (18:00 мск). Как отмечают эксперты, обычно в ходе второго тура президентских выборов явка составляет не менее 80%. В то же время, по мнению некоторых экспертов, в целом в ходе второго тура нынешних выборов воздержаться от голосования могут около 28% внесенных в списки. Однако сами же аналитики признают, что это весьма приблизительные расчеты.

Тем не менее, как свидетельствует статистика, с периода 1969 года явка во втором туре на президентских выборах во Франции всегда была выше, чем в первом.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России
4
В Брисбене прошла акция "Бессмертный полк"
5
Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции
6
В КНДР сорвана тайная операция спецслужб США и Южной Кореи
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама