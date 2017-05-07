Явка во втором туре выборов во Франции составила к полудню 28,23%Международная панорама 7 мая, 13:19
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ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Второй тур президентских выборов во Франции проходит при явке избирателей к середине дня в 28,23%. Такие официальный данные по состоянию на 12:00 (13:00 мск) объявило министерство внутренних дел страны. Самый низкий уровень отмечен в расположенном севернее Парижа департаменте Сена-Сен-Дени - 19%.
В первом туре явка на середину дня составляла 28,54% зарегистрированных избирателей. Это превышало показатель президентских выборов 2012 года (28,29%), однако было ниже, чем в 2007 году, когда явка составила 31,21%.
В первом туре 22,2% избирателей отказались прийти на избирательные участки. Это выше соответствующего показателя на президентских выборах 2012 года, когда он был равен 20,5%. Однако он практически аналогичен показателю, зафиксированному на выборах 1995 года - 21,6%.
Более точные данные будут опубликованы МВД в 17:00 (18:00 мск). Как отмечают эксперты, обычно в ходе второго тура президентских выборов явка составляет не менее 80%. В то же время, по мнению некоторых экспертов, в целом в ходе второго тура нынешних выборов воздержаться от голосования могут около 28% внесенных в списки. Однако сами же аналитики признают, что это весьма приблизительные расчеты.
Тем не менее, как свидетельствует статистика, с периода 1969 года явка во втором туре на президентских выборах во Франции всегда была выше, чем в первом.