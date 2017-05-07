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Маттео Ренци утвержден генсеком правящей партии

Международная панорама
7 мая, 13:37 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Бывший премьер-министр обещает "новую фазу" для Демократической партии

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РИМ, 7 мая. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци подтвердил в воскресенье убедительную победу на недавних внутрипартийных выборах правящей левоцентристской Демократической партии (ДП). Делегаты ассамблеи (всеобщего съезда) ДП, собравшиеся в одном из столичных отелей, подавляющим большинством голосов (около 700 голосов из тысячи) утвердили это решение, вновь избрав экс-главу правительства генеральным секретарем Демпартии, сообщает новостной канал Rai News 24.

Сам Ренци призывает к единству и обещает "новую фазу" для ДП. В конце прошлого года, после провала референдума 4 декабря, на котором итальянцы отклонили предложенную Ренци конституционную реформу, политик был вынужден подать в отставку сначала с поста премьер-министра, а затем - партийного секретаря.

Против этой реформы, предполагавшей, в частности, устранение верхней палаты (Сената) парламента, высказались ряд видных представителей ДП. Глава правительства Паоло Джентилони поддержал кандидатуру Ренци.

Демпартия, как отмечает газета La Repubblica, заявила о себе как о первой политической силе в стране, опередив движение "5 звезд". Следующий этап внутриполитической борьбы в стране предстоит в ходе парламентских выборов в 2018 году.

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Персоны
Ренци, Маттео
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