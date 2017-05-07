Маттео Ренци утвержден генсеком правящей партии

Явка во втором туре выборов во Франции составила к полудню 28,23%Международная панорама 7 мая, 13:19
Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годахСпорт 7 мая, 13:06
Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на "Озере Круглом"Спорт 7 мая, 12:58
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню ПобедыОбщество 7 мая, 12:49
По Риму прошли сразу два "Бессмертных полка"Общество 7 мая, 12:45
Футболисты "Суонси" оплатят своим болельщикам билеты на выездной матч с "Сандерлендом"Спорт 7 мая, 12:32
Минобороны опубликовало уникальные съемки тренировок авиации перед парадом Победы в МосквеАрмия и ОПК 7 мая, 12:28
Чемпион России в марафоне Киселев недоволен условиями проведения соревнованийСпорт 7 мая, 12:16
Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцамиСпорт 7 мая, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 7 мая. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци подтвердил в воскресенье убедительную победу на недавних внутрипартийных выборах правящей левоцентристской Демократической партии (ДП). Делегаты ассамблеи (всеобщего съезда) ДП, собравшиеся в одном из столичных отелей, подавляющим большинством голосов (около 700 голосов из тысячи) утвердили это решение, вновь избрав экс-главу правительства генеральным секретарем Демпартии, сообщает новостной канал Rai News 24.
Сам Ренци призывает к единству и обещает "новую фазу" для ДП. В конце прошлого года, после провала референдума 4 декабря, на котором итальянцы отклонили предложенную Ренци конституционную реформу, политик был вынужден подать в отставку сначала с поста премьер-министра, а затем - партийного секретаря.
Против этой реформы, предполагавшей, в частности, устранение верхней палаты (Сената) парламента, высказались ряд видных представителей ДП. Глава правительства Паоло Джентилони поддержал кандидатуру Ренци.
Демпартия, как отмечает газета La Repubblica, заявила о себе как о первой политической силе в стране, опередив движение "5 звезд". Следующий этап внутриполитической борьбы в стране предстоит в ходе парламентских выборов в 2018 году.