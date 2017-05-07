Более 20 человек погибли в результате обстрела автомобилей в Южном Судане

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. По крайней мере 21 человек погиб и 25 пострадали в результате нападения вооруженных людей на автомобили в Южном Судане. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей местной власти.

Сообщается, что нападение произошло в пятницу в 75 километрах к востоку от столицы страны Джубы.

"Вооруженные люди остановили автомобили на пропускном пункте. Был застрелен 21 человек, 25 получили ранения", - заявил министр информации штата Джонглей. Власти отмечают, что среди пострадавших были женщины и дети. На данный момент мотивы преступления не установлены.

Ранее агентство "Синьхуа" сообщало о гибели по меньшей мере 14 мирных жителей в ходе столкновений между повстанцами и правительственными войсками в районе города Рага на северо-западе Южного Судана.

Конфликт в Южном Судане начался декабре 2013 году между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является его бывший заместитель Риек Машар, возглавивший повстанческое движение.

Несмотря на подписанное в августе 2015 года мирное соглашение, в июле этого года в столице страны Джубе возобновились ожесточенные столкновения. По данным ООН, за время конфликта в стране, которая обрела независимость в 2011 году, погибли не менее 10 тыс. человек и свыше 3,6 млн были вынуждены покинуть свои дома.