В Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении арестована группа военных

БАКУ, 7 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Спецслужбы Азербайджана арестовали группу военнослужащих и гражданских лиц страны, обвиняемых в тайном сотрудничестве с спецслужбами Армении. Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении генпрокуратуры, министерств обороны, внутренних дел и Государственной службы безопасности республики.

"В результате мер, принятых на основе полученных данных о готовящихся органами спецслужб Армении широкомасштабных провокациях против подразделений Министерства обороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе, было выявлено, что группа военнослужащих и гражданских лиц привлечена к тайному сотрудничеству с разведкой противника и в различное время передавала ей сведения, составляющие военную тайну", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "в результате проведенных неотложных следственно-оперативных мероприятий была предотвращена планируемая диверсионная и террористическая деятельность в общественных местах Баку". По факту в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело. "Группа военнослужащих и гражданских лиц привлечена к уголовной ответственности, против них избрана мера пресечения в виде ареста", - отмечается в заявлении.