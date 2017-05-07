Корбин: лейбористы борются за победу на всеобщих выборах

ЛОНДОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Оппозиционная Лейбористская партия борется за победу на июньских всеобщих выборах, несмотря на поражение, которое она потерпела на частичных выборах в местные органы власти трехдневной давности, не досчитавшись 382 мандатов и уступив лидерство тори. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News лидер этой политической силы Джереми Корбин.

"Конечно же, я разочарован результатами выборов в четверг. Теперь мы все пойдем выбирать лейбористских парламентариев 8 июня. После этого мы посмотрим, каковы окажутся результаты", - отметил он.

При этом Корбин отказался напрямую отвечать на вопрос о своем будущем в качестве лидера оппозиции в случае очередной неудачи лейбористов. "Я не отвечаю на такие вопросы, потому что мы боремся за победу на этих выборах, чтобы сформировать лейбористское правительство, которое бы обеспечило людей этой страны такими рабочими местами, такой промышленностью и такой сферой услуг, каких они заслуживают".

Вместе с тем второй человек по уровню влияния в сегодняшнем ультралевом составе руководства Лейбористской партии Джон Макдоннелл куда более четко ответил на аналогичный вопрос в эфире телеканала Би-би-си. Ведущий политобозреватель телерадиовещательной корпорации Эндрю Марр задал ему вопрос: "Ваши критики думают, что вы не сможете выиграть эти выборы. Если они окажутся правы, и вы плохо выступите на этих выборах и не выиграете их, то подадите ли вы оба (Корбин и сам Макдоннелл - прим. ТАСС) в отставку?"

На это теневой "глава минфина" ответил: "Я думаю, что это будет неизбежно, не так ли?", заметив, что так поступали все лидеры лейбористов, которые не могли обеспечить успеха для своей партии. Однако он тут же добавил, что и сам он, и его партия, конечно же, борются за победу.

Макдоннелл также пообещал, что в случае прихода лейбористов к власти на июньских выборах они не станут поднимать налоги и страховые взносы для той части населения, которая зарабатывает менее £80 тыс. ($103 тыс.) в год, однако примерно 5% населения придется делать несколько большие, чем сегодня, отчисления в госбюджет для обеспечения новой социальной политики, предусматривающей большее, чем при тори, финансирование систем образования и здравоохранения.

Он также отказался признать, что планы лейбористов заимствовать £250 млрд ($323 млрд) для стимулирования инвестиций, развития инфраструктуры и подготовки профессиональных кадров является возвращением к партийной политике 1970-х годов. Вместе с тем, среди тех, кто в наибольшей мере повлиял на его экономическое мировоззрение, Макдоннелл назвал Карла Маркса.