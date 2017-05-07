Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 750 правых экстремистов в ФРГ имеют разрешение на владение оружием

Международная панорама
7 мая, 15:00 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

В 2014 году лишь около 400 радикалов владели таким разрешением

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. В Германии около 750 правых экстремистов имеют полученное от компетентных органов разрешение на владение оружием. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на ответ правительства ФРГ на соответствующий запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

К примеру, еще в 2014 году лишь около 400 радикалов владели таким разрешением. Издание отмечает, что в прошлом году количество случаев нападения с применением оружия на мигрантов, приюты для беженцев и волонтеров, помогающих им, выросло по сравнению с годом ранее в два раза - было зафиксировало 79 подобных случаев. Злоумышленники использовали при атаках огнестрельные пистолеты, ружья, а также газовые пистолеты и пугачи. В 2015 году органы безопасности зарегистрировали всего около 30 таких правонарушений.

Депутат фракции Левой партии Мартина Реннер, направившая запрос в кабмин, рассказала изданию Welt am Sonntag, что на увеличение количества случаев проявления насилия с применением оружия в отношении беженцев и их приютов "нужно отвечать, выработав общефедеральную концепцию безопасности".

Осенью 2016 года правый экстремист без предупреждения открыл огонь по сотрудникам полиции в баварской коммуне Георгенсгмюнд. Ранения тогда получили четверо стражей порядка, один впоследствии скончался. Преступником оказался один из так называемых "Граждан Рейха". Участники этого праворадикального движения не признают ФРГ государством, а также считают нелегитимной конституцию страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Сведения о заложенной у Лувра бомбе оказались ложными
4
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
5
Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России
6
СМИ: власти Кувейта подозревают гражданку РФ в растратах госсредств эмирата
7
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
Темы дня
Загрузка...
Реклама