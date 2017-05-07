Около 750 правых экстремистов в ФРГ имеют разрешение на владение оружием

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БЕРЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. В Германии около 750 правых экстремистов имеют полученное от компетентных органов разрешение на владение оружием. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на ответ правительства ФРГ на соответствующий запрос фракции Левой партии в Бундестаге.
К примеру, еще в 2014 году лишь около 400 радикалов владели таким разрешением. Издание отмечает, что в прошлом году количество случаев нападения с применением оружия на мигрантов, приюты для беженцев и волонтеров, помогающих им, выросло по сравнению с годом ранее в два раза - было зафиксировало 79 подобных случаев. Злоумышленники использовали при атаках огнестрельные пистолеты, ружья, а также газовые пистолеты и пугачи. В 2015 году органы безопасности зарегистрировали всего около 30 таких правонарушений.
Депутат фракции Левой партии Мартина Реннер, направившая запрос в кабмин, рассказала изданию Welt am Sonntag, что на увеличение количества случаев проявления насилия с применением оружия в отношении беженцев и их приютов "нужно отвечать, выработав общефедеральную концепцию безопасности".
Осенью 2016 года правый экстремист без предупреждения открыл огонь по сотрудникам полиции в баварской коммуне Георгенсгмюнд. Ранения тогда получили четверо стражей порядка, один впоследствии скончался. Преступником оказался один из так называемых "Граждан Рейха". Участники этого праворадикального движения не признают ФРГ государством, а также считают нелегитимной конституцию страны.