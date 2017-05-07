Около 50 афганских военных погибли в ходе столкновений на границе с силами Пакистана

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пакистанская армия утверждает, что уничтожила по меньшей мере пять афганских контрольно-пропускных пунктов вблизи границы между двумя странами, в результате чего погибли около 50 афганских военнослужащих. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя пакистанской армии.

Генерал-майор Надим Ахмад заявил журналистам, что в результате инцидента на пограничном переходе Чаман двое пакистанских солдат были убиты, а еще девять пострадали.

Как ранее заявляла пресс-служба армии Пакистана, с 30 апреля "афганская сторона, несмотря на своевременное полученное ею соответствующее уведомление, чинила препятствия для работы переписчиков в деревнях Килли Лукман и Килли Джахангир". Данные населенные пункты почти поровну разделены "линией Дюранда"(де-факто афгано-пакистанская граница, не признаваемая Кабулом - прим. ТАСС).

В связи обострением в последние месяцы противоречий между двумя странами по вопросу борьбы с террористами погранпереход Чаман в настоящее время закрыт для перевозки грузов и перемещения пешеходов.