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Около 50 афганских военных погибли в ходе столкновений на границе с силами Пакистана

Международная панорама
7 мая, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Убиты двое пакистанских солдат, еще девять получили ранения

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пакистанская армия утверждает, что уничтожила по меньшей мере пять афганских контрольно-пропускных пунктов вблизи границы между двумя странами, в результате чего погибли около 50 афганских военнослужащих. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя пакистанской армии.

Генерал-майор Надим Ахмад заявил журналистам, что в результате инцидента на пограничном переходе Чаман двое пакистанских солдат были убиты, а еще девять пострадали.

Как ранее заявляла пресс-служба армии Пакистана, с 30 апреля "афганская сторона, несмотря на своевременное полученное ею соответствующее уведомление, чинила препятствия для работы переписчиков в деревнях Килли Лукман и Килли Джахангир". Данные населенные пункты почти поровну разделены "линией Дюранда"(де-факто афгано-пакистанская граница, не признаваемая Кабулом - прим. ТАСС).

В связи обострением в последние месяцы противоречий между двумя странами по вопросу борьбы с террористами погранпереход Чаман в настоящее время закрыт для перевозки грузов и перемещения пешеходов.

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