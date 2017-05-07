Около 50 афганских военных погибли в ходе столкновений на границе с силами Пакистана

Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцамиСпорт 7 мая, 15:30
Сборная Канады по хоккею разгромила команду Словении на чемпионате мираСпорт 7 мая, 15:26
Бывший футболист Кьюэлл: стадион "Фишт" готов к матчам Кубка конфедерацийСпорт 7 мая, 15:22
Сведения о заложенной у Лувра бомбе оказались ложнымиПроисшествия 7 мая, 14:45
Эксперт: Карреру нельзя осуждать за отказ от общения с журналистами после матча с "Томью"Спорт 7 мая, 14:07
Явка во втором туре выборов во Франции составила к полудню 28,23%Международная панорама 7 мая, 13:19
Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годахСпорт 7 мая, 13:06
Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на "Озере Круглом"Спорт 7 мая, 12:58
В Астрахани полиция вернула ветерану Великой Отечественной войны похищенные медалиОбщество 7 мая, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пакистанская армия утверждает, что уничтожила по меньшей мере пять афганских контрольно-пропускных пунктов вблизи границы между двумя странами, в результате чего погибли около 50 афганских военнослужащих. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя пакистанской армии.
Генерал-майор Надим Ахмад заявил журналистам, что в результате инцидента на пограничном переходе Чаман двое пакистанских солдат были убиты, а еще девять пострадали.
Как ранее заявляла пресс-служба армии Пакистана, с 30 апреля "афганская сторона, несмотря на своевременное полученное ею соответствующее уведомление, чинила препятствия для работы переписчиков в деревнях Килли Лукман и Килли Джахангир". Данные населенные пункты почти поровну разделены "линией Дюранда"(де-факто афгано-пакистанская граница, не признаваемая Кабулом - прим. ТАСС).
В связи обострением в последние месяцы противоречий между двумя странами по вопросу борьбы с террористами погранпереход Чаман в настоящее время закрыт для перевозки грузов и перемещения пешеходов.