ЦТАК: в КНДР задержан гражданин США

ПХЕНЬЯНН, 7 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Гражданин США корейского происхождения Ким Хак Сон задержан в КНДР 6 мая. Об этом сообщило информационное агентство ЦТАК.

Задержанного подозревают в причастности к подрывной деятельности. Соответствующие органы проводят детальное расследование совершенных Ким Хак Соном преступлений, отмечает информагентство.

Как сообщается, Ким Хак Сон работал в пхеньянском Университете науки и технологии.

3 мая ЦТАК подтвердило сведения о задержании 22 апреля Ким Сан Дока - еще одного гражданина США корейского происхождения, который также работал преподавателем в Университете науки и технологии в столице КНДР. Он был взят под стражу в международном аэропорту Пхеньяна. Причиной задержания, согласно официальным сведениям, стала попытка совершения "враждебных преступных действий". Правоохранительные органы КНДР проводят соответствующее расследование.

В 2016 году американский студент Отто Фредерик Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015-го из Пекина в составе туристической группы. Ночью 1 января, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат. Вомбиер признал свою вину.

Американец корейского происхождения Ким Дон Чхоль в прошлом году был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж. 62-летний обвиняемый был задержан на территории торгово-экономической зоны Расон (северо-восток страны), где, как утверждал он сам, находился "для участия в предпринимательской и благотворительной деятельности". Ким Дон Чхоль признался, что по заданию разведки Южной Кореи занимался сбором информации, в том числе военного характера, передавал сведения о настроениях среди северокорейского населения и об обстановке на продовольственных рынках.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.