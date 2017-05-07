Освобожденные в Нигерии школьницы переданы представителям правительства страны

ЖЕНЕВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Школьницы, отпущенные накануне на свободу боевиками радикального движения "Боко харам", при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) были переданы представителям правительства страны. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель женевской штаб-квартиры гуманитарной организации Анастасия Исюк.

По ее словам, передача 82 школьниц, похищенных в лицее в Чибоке в апреле 2014 года, состоялась "в ранние часы 7 мая от вооруженной оппозиции правительству Нигерии". "МККК, выступая в качестве нейтрального посредника в свете своего мандата, осуществил передачу девочек с согласия обеих вовлеченных сторон", - отметила Исюк, подчеркнув, что "роль МККК как нейтрального посредника широко признана во всем мире, что является знаком доверия сторон конфликта".

МККК не участвовал в переговорах

"Мы не были вовлечены в переговоры об их освобождении, поскольку переговоры часто связаны с политическим процессом, который противоречит неполитической и нейтральной природе работы МККК, - пояснила официальный представитель. - Поэтому мы не можем комментировать условия, согласованные сторонами относительно их освобождения, а также вопрос о том, находятся ли в руках вооруженной оппозиции еще девочки из Чибока".

Исюк напомнила, что Красный Крест с первых дней после похищения школьниц высказывал готовность участвовать в их передаче в случае освобождения. В октябре 2016-го он осуществил передачу правительству 21 освобожденной школьницы.

Похищение детей показывает "до какой степени гражданские лица, и особенно дети, становятся непосредственной мишенью в ходе конфликта на северо-востоке Нигерии", обратила внимание официальный представитель МККК, отметив, что "к сожалению, есть и другие многочисленные примеры подобных событий" в регионе озера Чад - многие дети и подвергшиеся аресту взрослые потеряли контакт с родственниками в результате конфликта. Красный Крест призывает сделать все возможное для восстановления их связей с семьями.

В субботу в штате Борно на северо-востоке Нигерии были освобождены 82 школьницы, которых удерживали члены радикального движения. Об этом сообщила администрация президента Нигерии на своей официальной странице в Twitter.

STATE HOUSE PRESS STATEMENT: 82 more #ChibokGirls released. https://t.co/7zFl3DZc4a pic.twitter.com/1L2gzj0UQv — Presidency Nigeria (@NGRPresident) 6 мая 2017 г.

Две тысячи похищенных

Боевики "Боко харам" в апреле 2014 года похитили из лицея в Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось бежать. Ранее не раз появлялась информация о том, что радикалы могли насильно выдавать девочек замуж или продавать в рабство. По данным СМИ, с 2009 года "Боко харам" похитила по меньшей мере 2 тыс. человек.

Группировка добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и всех других элементов западной культуры. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).