Один из главарей "Аш-Шабаб" уничтожен на юге Сомали

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ТУНИС, 7 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Четыре боевика террористической группировки "Аш-Шабаб", в том числе один из главарей террористов, уничтожены в провинции Нижняя Шабелле на юге Сомали. Об этом сообщил представитель Министерства информации страны, передает агентство Reuters.
"5 мая подразделения Национальной армии Сомали ликвидировали четырех боевиков "Аш-Шабаб", в том числе главаря группировки Моалима Османа Абди Бадиля", - заявил чиновник. - Данная ликвидация позволит ослабить влияние террористов в провинции Нижняя Шебелле. Это победа для сомалийских сил безопасности".
"Аш-Шабаб" - радикальная организация, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников и начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения на подконтрольных ей территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.