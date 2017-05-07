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Глава администрации Меркель выразил надежду на победу Макрона на выборах во Франции

Международная панорама
7 мая, 16:28 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Петер Альтмайер выразил надежду, что большинство граждан Франции "в конечном итоге откажут в поддержке популистам"

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БЕРЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава администрации федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер надеется на победу Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции. Об этом он заявил в Мангейме.

"Я хотел бы, чтобы Макрон получил шанс вести страну к светлому будущему", - приводит слова Альтмайера агентство DPA. Глава ведомства Меркель заявил, что верит в то, что большинство граждан Франции "в конечном итоге откажут в поддержке популистам".

"Популисты вводят людей в заблуждение, говоря, что есть простые ответы, а политики просто слишком глупы, чтобы их найти. Тот, кто сталкивает людей друг с другом, поступает не во благо своей стране", - утверждал Альтмайер.

7 мая во Франции проходит второй тур выборов президента страны. За кресло главы государства борются основатель движения "На марше" Макрон, которого в первом туре поддержали 24,1% избирателей, и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, результат которой составил 21,30% голосов.

Согласно последним данным опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон. За него, по этим данным, планируют проголосовать 62% французов, в то время как за Ле Пен - 38%.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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