Глава администрации Меркель выразил надежду на победу Макрона на выборах во Франции

БЕРЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава администрации федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер надеется на победу Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции. Об этом он заявил в Мангейме.

"Я хотел бы, чтобы Макрон получил шанс вести страну к светлому будущему", - приводит слова Альтмайера агентство DPA. Глава ведомства Меркель заявил, что верит в то, что большинство граждан Франции "в конечном итоге откажут в поддержке популистам".

"Популисты вводят людей в заблуждение, говоря, что есть простые ответы, а политики просто слишком глупы, чтобы их найти. Тот, кто сталкивает людей друг с другом, поступает не во благо своей стране", - утверждал Альтмайер.

7 мая во Франции проходит второй тур выборов президента страны. За кресло главы государства борются основатель движения "На марше" Макрон, которого в первом туре поддержали 24,1% избирателей, и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, результат которой составил 21,30% голосов.

Согласно последним данным опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон. За него, по этим данным, планируют проголосовать 62% французов, в то время как за Ле Пен - 38%.