СМИ: Макрон лидирует на избирательных участках за пределами Франции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон обгоняет свою соперницу во втором туре выборов Марин Ле Пен на избирательных участках, расположенных во французских заморских территориях и США. Такие данные приводит бельгийская газета Le Soir.

ак сообщает издание со ссылкой на "заслуживающие доверие источники", Макрон уверенно лидирует в голосовании в заморских территориях Франции: в Гваделупе избиратели отдали за него 75,1% голосов, в Мартинике - 77,5%, во Французской Гвиане - 65%. В Соединенных Штатах лидерство Макрона практически абсолютно - граждане Франции, голосующие в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне отдали за него 94,7%, 92% и 95,7% голосов соответственно, уточняет газета.

Как сообщила газета Le Figaro, граждане Франции, находящиеся на территории США, Канады, Великобритании и ФРГ, активно голосуют на выборах главы Пятой республики. По информации издания, для участия в голосовании за рубежом зарегистрировались 1,3 млн французских граждан.

На американском континенте голосование проходило в субботу и уже завершилось. По данным, полученным от французского посольства, во всех 44 участках, расположенных на территории США, были приняты значительные меры безопасности с привлечением сил полиции и работников частных охранных агентств. Избиратели отмечают хорошую организацию проведения голосования, пишет газета.

В Монреале (Канада) многие избиратели разместили в Twitter фотографии длинных очередей к некоторым избирательным участкам. На одном из них длина очереди достигла 2,4 км. Издание отмечает, что желающим принять участие в выборах президента Франции приходилось ожидать более трех часов, чтобы опустить бюллетень в урну для голосования.

В Великобритании желающие проголосовать также с раннего утра приходят на избирательные участки. По информации газеты, явка оказалась столь значительной, что на некоторых избирательных участках в Лондоне французам приходится ожидать по 1,5 часа. Во Франкфурте французские избиратели также выстроились утром в очереди, чтобы отдать свои голоса за нового президента. В столице Германии, как отмечает "Фигаро", явка оказалась ниже, чем во время первого тура выборов, который состоялся 23 апреля.