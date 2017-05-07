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Politico: расследование по России в Конгрессе США может затянуться до осени 2018 года

Международная панорама
7 мая, 16:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Расследованию препятствуют разногласия между членами партий, проблемы с утверждением списка свидетелей и расписанием слушаний, а также жесткие правила работы с совершенно секретными документами

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ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Расследование в Конгрессе США по поводу предполагаемых попыток России оказать влияние на ход американских президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года, может затянуться до осени 2018 года, когда пройдут промежуточные выборы в законодательный орган. Об этом сообщила американская газета Politico, которая побеседовала с законодателями.

Издание указывает на замедление процесса в спецкомитетах обеих палат Конгресса по разведке, которые и проводят разбирательство. У законодателей нет даже четких сроков окончания расследования. Газета также убедилась, насколько сильно этот процесс стал политизированным, что может помешать Конгрессу разобраться в обстоятельствах произошедшего на прошлогодних выборах. По мнению Politico, расследование по России может затянуться и на годы, если исходить из продолжительности предыдущих разбирательств, которые инициировали американские законодатели.

Так, к примеру, комитету Палаты представителей по разведке потребовалось менее двух лет, чтобы завершить разбирательство по нападению в 2012 году на американское консульство в Бенгази, в результате которого погибли четверо американских служащих, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Последующее расследование спецкомитета по Бенгази заняло уже более двух лет. Сенатский комитет по разведке проводил расследование случаев применения пыток ЦРУ при экс-президенте США Джордже Буше-младшем более пяти лет.

В данный момент, подчеркивает Politico, оба комитета все еще находятся на ранних стадиях расследования по России. Ему препятствуют разногласия между членами обеих партий, проблемы с утверждением списка свидетелей и расписанием слушаний, а также жесткие правила работы с совершенно секретными документами. Такой расклад, продолжает газета, может сыграть на руку демократам в их стремлении вернуть большинство в контролируемом республиканцами Конгрессе.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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